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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 30.03.2023

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 30.03.2023

Направления развития общества и государства будут озвучены 31 марта в ежегодном Послании Президента белорусскому народу и парламенту. Начало трансляции в 11:00. Еще одна страна ушла от расчетов в долларах. Бразилия договорилась с Китаем рассчитываться напрямую. Они не дремлют, чтобы каждый из нас спал спокойно. Узнайте о защите рубежей Беларуси и подготовке пограничников. Стартовали съемки 2-го сезона шоу "Герои".

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