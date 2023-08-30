Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 30.08.2023

Ряд телефонных разговоров с зарубежными лидерами провел Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 августа.7 млн тонн, включая рапс, уже в национальных закромах.К учению "Боевое братство - 2023" подключились разведчики.Участие в маневрах "Боевое братство" примут и некоторые из курсантов наших военных вузов.Очередной комплект ракетного комплекса "Искандер-М" поступил на вооружение белорусской армии.Массированная атака дронов на Россию. США выделяют новый пакет военной помощи Украине, а финансовая помощь со стороны Евросоюза - под угрозой.Тренд: "украинская карта" как ключ к победе.Франция осудила попытку переворота в Габоне и потребовала признания результатов выборов.Кошкин: Африка устала от влияния Запада.Премьер Японии показательно съел сырую рыбу из вод Фукусимы.Япония начала медленный сброс очищенной радиоактивной воды с поврежденной АЭС "Фукусима" - можно ли будет есть японскую рыбу.Посол России в Беларуси Б. Грызлов посещает Витебский регион.Минск и Мурманск: какие белорусские интересы в российском Заполярье.Союз женщин Белтелерадиокомпании подключился к республиканской акции по сбору гуманитарного груза для школьников Донбасса."Нужное людям": сразу несколько проектов, поддержанных республиканским бюджетом, стартуют в этом году."Дорога к святыням" на пути в Городок.