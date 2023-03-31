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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 31.03.2023
Послание Президента народу и парламенту - яркие фразы. О ситуации в Беларуси и за рубежом, о задачах на будущее и ответы на самые острые вопросы - в Послании Президента народу и парламенту.Иностранные СМИ активно комментируют Послание Президента народу и парламенту.Украинский конфликт на грани резкой эскалации. Леонков: Беларусь возвращает ядерную безопасность.Наталья Кочанова о безопасности и сохранении суверенитета - в проекте "Вопрос номер один".Чему уделяется особое внимание в белорусской армии - в проекте "Диспозиция".Головченко: Резервы для роста средней заработной платы по стране есть.Могилевский автомобильный завод наращиваетобъемы производства."Ближе некуда": Калуга.Активными зрителями Послания Президента Беларуси стали пользователи соцсетей.Своими впечатлениями от Послания Президента народу и парламенту делятся простые белорусы.Глава государства акцентировал: сфера культуры должна защитить наше национальное наследие - как реагируют деятели культуры
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