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Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 31.05.2024

Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 31.05.2024

Лукашенко и Путин обсудили по телефону вопросы безопасности и недопущения эскалации украинского конфликта, предстоящий саммит ШОС и Форум регионов.Лукашенко посетит Монголию, министры иностранных дел двух стран провели переговоры. Беларусь - Монголия: чем страны интересны друг другу.Беларусь готова сотрудничать с Казахстаном по локализации производства сельхозтехники.Итоги развития Оршанского района рассмотрели на выездном Совмине.Краш-тест белорусского топора от Президента.Кому покорилась "Телевершина".Эскалация или развязка? Куда движется мир, обсуждают эксперты в "Клубе редакторов".США должны стремиться к миру, а не к мировой войне - конгрессвумен.Китай не присоединится к конференции в Швейцарии по украинскому вопросу

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Бывший наемник Французского легиона собирал дроны для контрабандистов

Победителями "Всебелорусской лиги дебатов" стала команда БГУ

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Тополиный пух, нашествие насекомых, жара до отметки в 30 градусов - каким запомнится май-2024

Лучшие творческие коллективы Могилевской области выступили на Республиканском фестивале "Беларусь - моя песня"

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