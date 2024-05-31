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Главные новости в Беларуси и мире. "Панорама", 31.05.2024
Лукашенко и Путин обсудили по телефону вопросы безопасности и недопущения эскалации украинского конфликта, предстоящий саммит ШОС и Форум регионов.Лукашенко посетит Монголию, министры иностранных дел двух стран провели переговоры. Беларусь - Монголия: чем страны интересны друг другу.Беларусь готова сотрудничать с Казахстаном по локализации производства сельхозтехники.Итоги развития Оршанского района рассмотрели на выездном Совмине.Краш-тест белорусского топора от Президента.Кому покорилась "Телевершина".Эскалация или развязка? Куда движется мир, обсуждают эксперты в "Клубе редакторов".США должны стремиться к миру, а не к мировой войне - конгрессвумен.Китай не присоединится к конференции в Швейцарии по украинскому вопросу
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