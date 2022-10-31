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Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 31.10.2022

Главные новости в Беларуси и мире. Панорама, 31.10.2022

Большое совещание у Президента, продолжается широкое обсуждение проекта закона "О Всебелорусском народном собрании",Беларусь раскритиковала доклад ИКАО,Евродипломаты устроили очередную политическую акцию,Беларусь и Россия создадут учебно-боевые центры,Беларусь поэтапно снижает использование пластика.

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