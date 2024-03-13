Главные ошибки при выборе сумки назвала стилист

Дамская сумочка является неотъемлемой частью любого женского образа. Выбирая новую сумку, многие представительницы прекрасного пола совершают ошибки, поддаваясь первому впечатлению или популярности известного бренда. Портал sb.by публикует советы стилиста Алены Воронцовой, которая назвалаключевые ошибки при выборе сумки.



Неправильный выбор объема вашей сумки

Объем сумки должен соответствовать вашей фигуре и росту. Если вы невысокая, при этом небольшой комплекции, то лучше будут смотреться более аккуратные модели. Если у вас высокий рост и ещедостаточно большой размер одежды, то тогда выбирайте для себя более объемные сумки.

Неправильный выбор цвета

Чаще всего это касается сумок именно в черном оттенке. Особенно плохо они сочетаются с романтическим стилем. Например, если вы любите нежные комплекты, которые, как правило, выполнены в пастельных тонах, то черная сумка, особенно грубой формы, будет смотреться очень контрастно. Но иногда можно спасти такой образ. Если вы добавите, например, к романтическому платью грубые ботинки в черном цвете, тогда и черная сумка тоже может к нему подойти.

Выбор сумки с некачественной фурнитурой

Детали - то, на что следует в первую очередь обращать свое внимание, особенно если вы приобретаете бюджетные модели. В таком случае лучше всего, чтобы фурнитуры не было видно вообще. Исключение - молнии. Есть альтернативные варианты застежек, которые хорошо смотрятся на бюджетных сумках. Это может быть и скрытая магнитная, и застежка, например, на сумке-кисет. И такая сумка будет уже смотреться значительно дороже своих денег.

Расположение сумки в неправильной зоне

Как правило, так получается в том случае, если ремешок модели не подстроен под ваш рост. Например, он создавался под рост 170 см, а ваш - 160 см, и сумка кросс-боди вместо того, чтобы располагаться где-то примерно в районе тазобедренной кости, опускается значительно ниже. Это грубая ошибка. Правильное расположение сумки - не ниже ваших ягодиц.

Расположение в районе самых выступающих частей тела

Если у вас стоит задача, например, отвлечь внимание от объемных бедер или груди, то точно не стоит приобретать сумки, которые будут располагаться в той же самой зоне. Это работает в обратную сторону. Располагая в этой зоне сумку, вы добавляете объемы и привлекаете к этой зоне внимание. В таком случае лучше выбирать модель, которая будет располагаться пониже. Например, это будет не кросс-боди, а сумка на плечо, но на длинных ремешках, или та, которую вы будете держать в руках.

Неправильный выбор сумки по стилю

Один из самых распространенных вариантов, когда к вечернему комплекту добавляется повседневная модель. Или, например, когда к спортивному образу добавляется классическая сумка жесткой формы, которая хорошо бы вписалась, например, в деловой гардероб.