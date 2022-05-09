Главные памятные мероприятия в Бресте развернулись в крепости-герое

Главные памятные мероприятия в Бресте развернулись в Брестской крепости-герое. Именно ее легендарные защитники стали первыми жертвами войны и первыми героями.

Их дух не сломили раны и жажда. Они боролись до последнего вздоха. Майор Гаврилов, лейтенант Кижеватов, комиссар Фомин. Эти и другие имена навсегда вписаны в книгу памяти белорусов. И это подтверждает масштаб праздника, который в эти минуты проходит в Бресте. Наш корреспондент Мария Тройнич находится в самом центре цитадели.

С Днем Победы, Минск! Праздничный митинг в Брестской крепости поражает своим масштабом. Десятки тысяч людей посчитали своим долгом прийти на место великого подвига. Сегодня земля, которая содрогалась от боев, устлана живыми цветами.

В Брестскую крепость идут семьями, многие несут с собой портреты родных-фронтовиков. Это участники акции "Беларусь помнит!".

По традиции шествие возглавили ветераны, которых встретили аплодисментами. В цитадель колонна вошла через знаменитый монумент "Звезда" - символ воинской чести и доблести. А затем на площадь Церемониалов вынесли реликвию Брестской крепости: чудом уцелевшее знамя. В июне 1941 защитники, рискуя своей жизнью, спрятали материю от врага в одном из казематов. Память героев, которые умирали, но не сдавались, почтили минутой молчания.





Со слезами на глазах встречаем этот праздник. Главный праздник! Я вспоминаю военные годы, чувство гордости за наш народ! Иван Долгов, ветеран Великой Отечественной войны





Самые теплые эмоции. Хочется пожелать всем счастья, добра, мира! В нашей родной и любимой Беларуси все испытывают великую гордость за наших защитников.

Один из самых трогательных и одновременно торжественных моментов праздника - выступление сводного хора из города Самары. В исполнении детей и взрослых на героической земле Брестской крепости прозвучали песни Победы.

В этот день делаем подарок друг для друга: вы - для нас, мы - для вас. Это самый светлый, самый радостный праздник! Алексей Пензенцев, художественный руководитель хора "Поющая эскадрилья", Самара, Россия





Выступление самарского хора нам очень понравилось. Люди вложили в свое творчество душу, особенно в таком месте, как Брестская крепость. Очень символично.

Многолюдно в Брестской крепости будет до позднего вечера. В 23:00 стены цитадели озарит праздничный салют.