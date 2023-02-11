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Главные принципы стиля хай-тек в интерьере назвала дизайнер
Хай-тек - направление в дизайне интерьера, которое характеризуется абсолютным минимализмом и лаконичными формами. Этот вариант не подойдет для семей с детьми или небольших помещений,поясниладизайнер интерьера Татьяна Безверхая. Советы специалиста публикует sb.by.
Дизайнер рассказала, что стиль хай-тек зародился в Европе и Америке в конце XX века.
Если вы хотите, чтобы интерьер выглядел как хай-тек, но не хотите вкладывать в него огромные суммы, используйте максимальное количество открытого белого цвета, немного сгладьте углы, избегайте строгой геометрии, сделайте все поверхности и углы немного скругленными.
"Лучше взять больше глянцевых поверхностей, использовать заменители натуральных материалов. К примеру, на полу вместо дерева отлично будет смотреться гладкий наливной пол из бетона", - отметила Татьяна Безверхая.
Фото:pixabay.com
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