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Главные редакторы ведущих изданий страны исследуют мировое медиаполе в "Клубе редакторов"

Нефтяные споры - тема и особого разговора для экспертов в вопросах СМИ. Кто успел выпачкаться в теме нефтяной экономики, какие новости здесь следует читать между строк?

Главные редакторы ведущих изданий страны исследуют мировое медиаполе. Почему на зрителях ставят эксперименты, а зачастую просто обманывают? Прозрачная реакция на информационные круги от больших переговоров: понимать, что происходит - значит быть вооруженным.

Как не попасть в капкан фейка и научиться отличать правду от лжи? Мастер-класс в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".

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