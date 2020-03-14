ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Главные события недели - в "Главном эфире"

Зарядка вместо заправки или как грамотно найти замену традиционным источникам энергии.

На этой неделе Президент подписал указ о стимулировании использования электромобилей. Об этом и не только - уже завтра в "Главном эфире".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все