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Главные события семи дней - в "Главном эфире" в 9 вечера

Молодежь Беларуси принимает активное участие в жизни страны.

В том числе - ребята помогали в реконструкции минского "Динамо". Открытие стадиона и первые соревнования прошли на этой неделе. Чем еще запомнятся уходящие семь дней - сегодня в "Главном эфире" в 9 вечера. 

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