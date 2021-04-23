Главные события уходящей недели обсудят в "Клубе редакторов".

Напомним, удар по российско-чешским отношениям в МИД России назвали вбросом, чтобы отодвинуть на второй план покушение на Президента Беларуси, за которым стояли иностранные спецслужбы.



Как подробности операции "Тишина" гремят по информационному пространству? И почему ключевых персон дела о госперевороте пытаются сделать белыми и пушистыми? Оказывается, интернет-помойка когда надо может превратиться и в прачечную. А главное - какие выводы должны сделать белорусы из всей этой истории? Законотворческие предложения скоро в эфире.



А также ответ митрополита на "цветной" вопрос. Очередная попытка втянуть религию в политическую плоскость провалилась. Главные события уходящей недели обсудят сразу после "Панорамы" в "Клубе редакторов".



