Главные темы недели в "Клубе редакторов" после "Панорамы"

Главная тема политического сезона в центре внимания и медиаэкспертов. Кто, с чем и зачем вступает в борьбу за депутатское кресло?



Легко ли взять барьер в тысячу подписей? И почему отдельным претендентам отказано в регистрации? Вопросы открытой политконкуренции и справедливого выбора. А также варианты развития бурно растущей IT-отрасли. Как не потерять рабочего человека? Главные темы недели подробно в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".



