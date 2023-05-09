Главные торжества 9 Мая в Минске пройдут на площади Победы

Площадь Победы в Минске - это символ мужества и памяти. Здесь у Вечного огня заложены капсулы с землей городов-героев и Брестской крепости-героя.





В центре площади - монумент Победы. Это памятник воинам и партизанам, а также всем жителям Беларуси, которые погибли, сражаясь за свою Родину. 38-метровый обелиск венчает орден Победы. Главные торжества в Минске на площади стартуют уже менее чем через час.



Что происходит в эти минуты? С подробностями на прямой связи Светлана Лукьянюк (прямое включение).На площади Победы все готово к началу торжеств. Звучат песни военных лет. И тем самым праздник наполняется атмосферой памяти, гордости, ведь слова в этих песнях заставляют и подумать и, конечно, возникает желание спеть вместе. Строчки эти знакомы каждому белорусу. И отрадно, что сегодня здесь возле монумента много и молодежи, и детей. Это очень важно для сохранения связи между поколениями - отмечать такие даты вместе со своей семьей. Ведь дети лучше всего запоминают то, что рассказывает им старшее поколение.

По традиции многие пришли семьями и с портретами своих дедушек и прадедушек, бабушек и прабабушек: фронтовиков, подпольщиков, партизан и тружеников тыла. Ведь история Великой Отечественной войны - это история каждой белорусской семьи.



Многие пришли на площадь заранее, чтобы занять лучшие места и наблюдать за всем, что будет происходить возле Вечного огня. Без показательного выступления роты почетного караула точно не обойдется. Она постоянный участник торжеств 9 Мая, как и военный оркестр. И это всегда завораживающее действо, оно никого не оставляет равнодушным. У многих в руках и флаги, и плакаты с названием их коллективов, шары и цветы.

Факт Сегодня целый день к монументу белорусы несут цветы.Это дань памяти тем, кто не вернулся. А здесь мы в скором времени ждем наших уважаемых ветеранов. Для них установлены кресла и подъедут они централизованно на автобусах из каждого района столицы. Они главные участники и зрители сегодняшних праздничных мероприятий. Постепенно собираются и представители госорганов. В этот день и традиционное возложение цветов и венков к монументу. Торжества начнутся в 19:00.

А кульминация сегодняшнего дня - традиционно в 23:00. После гала-концерта на Октябрьской в столице запустят салют из шести точек: парков Янки Купалы, Павлова, Уго Чавеса, с набережной в Дроздах, у "Чижовка-Арены" и Национальной библиотеки. А наше внимание сейчас приковано к площади Победы. Начеку уже операторы и режиссеры, выбирают лучшие ракурсы, чтобы передать всю картинку тем, кто решит наблюдать за всем действам у себя дома у экрана телевизора.