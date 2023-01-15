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Главные тренды в интерьере спальни на 2023 год назвала дизайнер
Факт
Атмосфера в спальне должна быть расслабляющей, а интерьер - спокойным и гармоничным. Какие тенденции в оформлении спальной комнаты будут актуальны в 2023 году, пишет sb.by.
Топовые интерьеры 2023-го должны быть с ноткой ностальгии. Будет актуален тренд на винтаж и антиквариат, коллекционный дизайн."Можно даже достать старый сундук с дачи. Это не ударит по кошельку, но будет смотреться очень стильно", - отметила дизайнер.
Также специалист перечислилаи самые трендовые цветовые решения.
"Если хотите вечно актуальный цвет, выберите землистую гамму - охру, терракоту, оттенки зеленого и всевозможные природные мотивы. Это еще и практично. А если любите белый, попробуйте разбавить его такими оттенками, как слоновая кость, молочный и перламутровый. Эти цвета помогают расширить пространство и создают эффект глубины", - посоветовала дизайнер.
Фото:pixabay.com
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