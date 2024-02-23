Главный Дед Мороз Беларуси отдал свой голос на досрочном голосовании

Я голосую заранее, потому что 25-го у меня большой выездной концерт. 25-го числа - это крайний срок, когда все должны отдать свой голос за тех депутатов, которые для нашей Беларуси и для нас, людей, будут делать свои хорошие, добрые дела.

Владимир Радзивилов, заслуженный артист Беларуси