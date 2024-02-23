ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Главный Дед Мороз Беларуси отдал свой голос на досрочном голосовании

В четвертый день досрочного голосования правом выбора воспользовался главный Дед Мороз страны - заслуженный артист Беларуси Владимир Радзивилов. Он рассказал, почему на участок пришел именно сегодня.

Я голосую заранее, потому что 25-го у меня большой выездной концерт. 25-го числа - это крайний срок, когда все должны отдать свой голос за тех депутатов, которые для нашей Беларуси и для нас, людей, будут делать свои хорошие, добрые дела.
Владимир Радзивилов, заслуженный артист Беларуси

Напомним, досрочно отдать свой голос за кандидата можно по 24 февраля включительно. Все эти дни избирательные участки будут работать с 12:00 до 19:00 без перерыва на обед.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все