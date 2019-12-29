Секреты профессии и личной жизни Деда Мороза

Он очень традиционен и не гарантирует огненного шоу, но именно от него зависит искрометное новогоднее веселье. Именно он всегда несет теплоту и каждому большому, и самому маленькому сердцу. Без него Новый год вообще немыслим! Встречаете вы его в семейном кругу, в компании друзей или по какой-то причине остаетесь одни на работе! Да-да, мы о том, о чем вы все всегда думаете с неизменной радостью и предвкушением праздника. И нет, мы не имеем ввиду салат оливье. Мы - про Деда Мороза.



Для главного Деда Мороза республики, руководителя театра, режиссера, артиста, сатирика Владимира Радивилова новогодние дни - самая жаркая пора вот уже четверть века. Значит, пришло время снежному волшебнику раскрывать секреты профессии и... личной жизни! Смотрите чудесный репортаж от нашей Снегурочки Инны Пилевич. В нем только реальные факты - яркие, разные, вкусные, как новогодний оливье!



В канун Нового года принято вспоминать анекдот о трех стадиях взросления, когда ты сначала веришь в Деда Мороза, потом не веришь в Деда Мороза, и, наконец, когда ты сам Дед Мороз. С последней ролью вот уже на протяжении 25 лет успешно справляется Владимир Радивилов. И я решила напроситься к нему на мастер-класс и побыть его помощницей Снегурочкой.







Место встречи - Дворец Республики. Здесь, на главной елке страны, заслуженный артист практически прописался на время зимних каникул. Увидев главного героя праздника, дети тут же спешат сделать заказ подарка под елку. А взрослые устраивают своим чадам фотосессию с новогодним волшебником и его внучкой. Вот кадр, и еще кадр. Долгое позирование и ожидание, когда вылетит птичка, маленькие зрители не всегда выдерживают.



Провалив собеседование на должность Снегурки, остается продолжать разучивать загадки и ждать следующего сезона. Позиция ведь перспективная. На главной елке страны Владимир Радивилов вырастил немало известных артисток. В разные сезоны его внучку воплощали на сцене Ирина Дорофеева и Алеся.



Вот только рассчитывать на долгосрочный контракт не стоит. Дед Мороз меняет Снегурочек, как перчатки.



Хотя на самом деле в личной жизни у исполнителя роли главного новогоднего персонажа все более чем стабильно. На каждое выступление Владимира Радивилова собирает супруга Татьяна, которую ласково называет Матушкой Зимой. Она же - его костюмер, стилист, продюсер и администратор. Вместе уже 32 года.







А подготовиться к спектаклю - то еще испытание. Богато расшитый костюм весит 6 килограммов, да еще и посох - 4.В праздничный период заслуженный артист Беларуси дает по три спектакля в день и выслушивает новогодние желания тысяч детей.



Хотя с наступлением весны не исчезает, как снег. В теплое время года Владимир Радивилов служит в театре имени себя. Артист разговорного жанра собирает уже другие залы с совсем иной аудиторией. Шутками и пародиями доводит до слез публику 18 плюс.



А в уходящем году и вовсе дебютировал на сцене Большого театра. В спектакле "Летучая мышь" исполнитель роли Деда Мороза составил конкуренцию Бэтмену.



По окончании елок начнет подготовку к юбилейному творческому вечеру. Владимиру Радивилову скоро 60. Планирует задействовать в концерте московских коллег. И мечтает об аншлаге. А мечты должны сбываться. Тем более что у артиста-волшебника для этого в арсенале уже есть магический инструмент - посох.



