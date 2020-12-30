Владимиру Радивилову скоро 60, но для многих заслуженный артист Беларуси и мастер пародий все же в первую очередь сказочный персонаж без даты рождения в паспорте. Перед Новым годом он очень занят,



Главный Дед Мороз страны готовится к юбилею



Главному Деду Морозу вип-гримерка. Зона комфорта лично для Гвердцители, Кароль, Розенбаума. А сегодня здесь репетируются не радийные хиты, а новогодние заклинания. Интересуемся, что входит в техрайдер.

Секреты Деда Мороза

На выбор по торжественному случаю не только тулупы. Есть еще и варианты эксклюзивных бород, даже из натурального яка. Доставляли из Германии, по спецзаказу производили и минские фирмы.

"Вот, я крашусь, это специальный театральный крем, которым Дед Мороз пользуется. Делаю щечки красные, носичек чуть-чуть. И брови белю".

В дополнение к такой рождественской палетке специальный "дедоморозовский клей". Состав засекречен. Но без этого раствора выступление Деда Мороза может оказаться на грани срыва.

Дед Мороз Главной елки страны

Раскрытие таких деталей, благо, никак не испортит сказочное действо. Приключения Деда Мороза продолжаются на Главной елке страны. В этот раз сказка уместилась на 26 страницах. Диалоги наизусть, импровизация под запретом. Дед Мороз впервые играет на сцене весь мюзикл и без передышки.

"Волнуюсь я всегда, когда выхожу к детям, потому что дети - это тот зритель, который ничего не прощает, все видит, знает, а потом еще и спросит".

Сам рождественский даритель отказывается вести новогодние корпоративы и предпочитает встречать Новый год традиционно - в семейном кругу и обязательно с любимым оливье на столе.

Поздравление от главного Деда Мороза страны