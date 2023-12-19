Главный директор телеканала "Беларусь 5" Павел Булацкий встретился с учениками 20-й минской школы

В журналистику меня дедушка и привел. У нас несколько поколений журналистов - целая династия. Журналистика остается журналистикой, она только меняет формат. И, может быть, те ребята, которые учатся в школе имени Григория Булацкого, свяжут свою жизнь с этой профессией. Если бы мой дед был жив, он бы только радовался этому факту.

Павел Булацкий, главный директор дирекции телеканала "Беларусь 5"