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Главный директор телеканала "Беларусь 5" Павел Булацкий встретился с учениками 20-й минской школы
"Поколение, которое пережило войну, было более активным и собранным. Тогда жили очень трудолюбивые люди. И важно, чтобы наследники понимали, что только труд приведет к каким-то результатам", - считает главный директор телеканала "Беларусь 5" Павел Булацкий. Он встретился с учениками столичной школы №20. Учебное учреждение назвали в честь его дедушки - знаменитого педагога, доктора исторических наук и профессора Григория Васильевича Булацкого, "крестного отца" национальной журналистики. Выходец из простой крестьянской семьи создал целое научное направление - историю белорусской журналистики.
В журналистику меня дедушка и привел. У нас несколько поколений журналистов - целая династия. Журналистика остается журналистикой, она только меняет формат. И, может быть, те ребята, которые учатся в школе имени Григория Булацкого, свяжут свою жизнь с этой профессией. Если бы мой дед был жив, он бы только радовался этому факту.
Я не исключаю, что стану журналистом. Мы, учащиеся, должны делать добрые дела, хорошо учиться, по возможности помогать стране.
Наша школа находится рядом с Белтелерадиокомпанией. Получается, теперь на нас ложится двойная ответственность. Наша школа гордится тем, что носит имя Григория Васильевича Булацкого. Это все-таки первый руководитель факультета журналистики БГУ.
Кроме встречи с представителем известной династии Павлом Булацким учеников 20-й средней школы ждала экскурсия по музею, посвященному истории радио и телевидения. Также ребята побывали в студии первого национального спортивного телеканала и познакомились с людьми, которые ежедневно делают качественный и интересный контент.
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