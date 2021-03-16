Знаковый момент Дня Конституции - вручение паспортов. Главный документ талантливым школьникам вручали в Витебском облисполкоме. Юноши и девушки из Лиозно, Новополоцка, Лепеля, Глубокого, Полоцка получили свой первый паспорт из рук губернатора Николая Шерстнева. Об ориентирах в жизни, народном единстве и выборе профессии шла речь во время открытого диалога. У школьников была возможность задать вопросы руководству области.