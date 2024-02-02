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"Главному эфиру" - 10 лет!
Еженедельная информационно-аналитическая программа "Главный эфир" на канале "Беларусь 1" сегодня отмечает юбилей.
10 лет назад вышла первая программа, которая каждое воскресенье собирает у экранов как минимум полмиллиона зрителей. За 10 лет команда Агентства теленовостей сделала 526 выпусков. Каждый из них - это эксклюзивная подборка новостей недели, аналитика, мнения экспертов, командировки по Беларуси и миру. Над эфиром работает по меньшей мере 60 специалистов: от осветителей, гримеров и водителей до режиссера, репортеров и ведущих программы. Корреспонденты рейтингового телепроекта не просто оказываются первыми на месте событий, но и всегда готовы поделиться горячей аналитикой, как говорится, "не на поверхности". А герои эфиров - заметные персоны медиапространства не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Информационно-аналитическая программа не единожды становилась лауреатом специальной телевизионной премии "Телевершина".
Неудивительно, что контент на YouTube-канале уже собрал почти 20 млн просмотров, а чтобы насладиться качественным продуктом, пользователи потратили около полутора миллионов часов.(Подробнее в видео).
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