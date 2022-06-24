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"Главный эфир" побывал в гостях у прокурора - подробности в воскресенье
Сегодня прокуратура осуществляет надзор за точным и единообразным исполнением законов, координирует правоохранительную деятельность ведомств, участвующих в борьбе с преступностью и коррупцией. Вот уже год, как под эгидой прокуратуры ведутся раскопки, раскрываются места массовых убийств в годы Великой Отечественной с тем, чтобы наконец пролить свет на то, что долгие годы замалчивалось, предметно расследовать факты геноцида белорусского народа.
Что думают сами прокуроры о своей работе и какие дела запоминаются больше всего? О буднях прокурора смотрите в это воскресение в"Главном эфире".
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