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"Главный эфир" побывал в гостях у прокурора - подробности в воскресенье

Сегодня прокуратура осуществляет надзор за точным и единообразным исполнением законов, координирует правоохранительную деятельность ведомств, участвующих в борьбе с преступностью и коррупцией. Вот уже год, как под эгидой прокуратуры ведутся раскопки, раскрываются места массовых убийств в годы Великой Отечественной с тем, чтобы наконец пролить свет на то, что долгие годы замалчивалось, предметно расследовать факты геноцида белорусского народа.

Что думают сами прокуроры о своей работе и какие дела запоминаются больше всего? О буднях прокурора смотрите в это воскресение в"Главном эфире".

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