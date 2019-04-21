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"Главный эфир" - программа о буднях страны и о праздниках. Сегодня в 9 вечера

Молитва с сурдопереводом. Костел Благовещения Пресвятой Девы Марии в Гродно единственный в Беларуси, где каждое воскресенье проводят службы для людей с нарушениями слуха. Большой репортаж смотрите сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".

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