О судьбе белорусских машин, которые в залоге у российских банков

Для тех, кто только ищет работу, и для тех, у кого она есть, зачастую свой автомобиль - повседневный товарищ, без которого сложно обойтись. Уже несколько лет "Главный эфир" следит за судьбой белорусских железных коней, которые в залоге у российских банков. С каждым годом таких машин все больше. Как и мошенников, использующих их для обмана.



Напомним схему, она очень проста. Российские банки дают кредиты под залог авто. Платежеспособность при этом проверяется не всегда. Бумаги иногда оформляют даже на подставных людей. Получив деньги, мошенник продает машину в Беларуси. Перекупщик ставит её сначала на учёт, а потом и на продажу. "Почти новая, недорого" - что ещенужно?



Как только у машины появляется новый владелец, клиент российского банка перестаёт выплачивать кредит. Банк естественно объявляет машину в розыск. И здесь для добросовестного покупателя начинаются неприятные открытия.



От попадания в такую ловушку не застрахованы даже клиенты автохаусов. Чем заканчивается залоговая рулетка, и что изменилось за 2 года? Очередное расследование "Главного эфира".



Почти год назад Игорь подарил своей супруге на юбилей Kia Rio. C тех пор автомобиль, купленный в автохаусе, стоит в гараже на хранении, как вещдок. Сразу после покупки мужчина уехал на 2 месяца в командировку, а по приезду не смог поставить авто на учет.



Как получилось, что автомобиль 4 года колесил по нашей стране свободно, а теперь находится в розыске, непонятно. Узнав о криминальном прошлом своей машины, автохаус самоустранился от проблемы, хотя по Гражданскому кодексу, продавец обязан передать покупателю товар, свободный от любых прав третьих лиц.



Игорь обратился в суд и выиграл дело. Мужчину спасло то, что он уехал за границу и не успел поставить авто на учет. Фемида расторгла договор купли-продажи автохауса с клиентом. Ведь владелец Kia не может поставить авто на учет, потому что машина в розыске. Сделка аннулирована, но автохаус не спешит забирать свой автомобиль и возвращать деньги. Не исключено, что Игоря ждет новое судебное разбирательство.



Продать такой автомобиль, не оповестив покупателя о залоге, нельзя. Иначе действия подпадают под статью Уголовного кодекса "Мошенничество". Выезжать за границу рискованно, в любое время банк может объявить авто в розыск. А значит, транспортное средство на границе изымут до решения суда. Такие случаи уже есть в Украине и Польше. Вот и получается безвыходная запутанная ситуация. Когда и каким образом она разрешится, никому неизвестно.



1,5 года назад в расследовании "Главного эфира" мы рассказывали историю Валентины и ее супруга. В 2017 году семья купила в Минске автомобиль, который спустя несколько месяцев оказался в залоге у российского банка.



И сейчас Владимиру и Валентине неясна судьба их машины. За границу на нем выезжать нельзя, поскольку авто в розыске Интерпола, без проблем ездить лишь по Беларуси.



Евгений Басько - один из первых в Беларуси, кому удалось отсудить свой залоговый автомобиль. Банк по какой-то причине не внес его в реестр. А по российским законам, если это не сделано, суд вправе аннулировать подобную сделку. Что и произошло.



Но не у всех владельцев залоговых машин складывается все удачно. Алексей проиграл суды в России. Решение Фемиды - конфисковать авто.



Евгений Грачев, руководитель правового отдела интернет-портала Автобизнес www.abw.by: "Проанализировав большое количество судебных решений, которые были вынесены российскими судами, мы сделали вывод о том, что если на момент покупки автомобиль находился в реестре залогов РФ, то тогда суд признает право банка на истребование этого имущество. Если такой автомобиль в реестре не находился, то тогда автомобиль оставляется за его фактическим собственником".



Как только банк перестает получать платежи за кредит, учреждение начинает искать своего клиента. Не найдя такового или осознав его неплатежеспособность, банк берется за залоговое имущество. Срок исковой давности в таких случаях - 3 года. А учитывая то, что первые залоговые машины стали появляться в нашей стране в 2017 году, пик исковых заявлений еще впереди. Впрочем, если следствие возбуждает уголовное дело, например, по статье "Мошенничество", то срок давности таких заявлений существенно увеличивается.