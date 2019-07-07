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"Главный эфир" смотрите сегодня в 21:00 на "Беларусь 1"

Уже 75 лет мы живем без войны. Но о том страшном времени Беларусь помнит. Помним каждого. К памятной акции накануне Дня Независимости присоединились тысячи белорусов. Наши коллеги подготовили большой репортаж о том, как страна отмечала памятную дату. Смотрите сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".

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