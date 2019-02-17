"Главный эфир" в 21:00 расскажет о главных событиях недели

Главной политической новостью уходящей недели стали переговоры лидеров Беларуси и России в Сочи. И, конечно, с нетерпением мы ожидаем "Гонку легенд" в Раубичах. Об этом и не только сегодня в 9 вечера в "Главном эфире" (видео анонс).