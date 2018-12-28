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"Главный эфир" в воскресенье подведет итоги 2018 года

Итоги не только уходящих семи дней, но всего 2018 года подведут корреспонденты и ведущие в импровизированной студии "Главного эфира" на Октябрьской площади столицы в это воскресенье в 9 вечера.

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