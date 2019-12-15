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"Главный эфир" запускает цикл репортажей, в которых мы развенчаем мифы и стереотипы об усыновлении
Маленькими дипломатами и большими психологами пришлось стать героям нашего следующего сюжета. Так они себя сами называют, и это был только их выбор! С этого "Главного эфира" мы запускаем цикл репортажей, в которых будем развенчивать мифы и стереотипы об усыновлении. Но для начала о доброй предновогодней традиции, которая тоже стартовала на этой неделе. Речь о благотворительной акции "Наши дети".
Особое внимание ребятам, которые попали в трудную жизненную ситуацию: воспитанникам детских домов и оставшимся без родителей, детям с ограничениями по здоровью и маленьким пациентам больниц. Завершится акция в конце декабря во Дворце Республики, где пройдет главная елка страны с участием Президента.Безусловно, дети, чья жизнь началась в трудных условиях, нередко имеют много проблем и со здоровьем. Но в обстановке любви и заботы какое только чудо не произойдет! Да и какими бы не были диагнозы, они не должны исключать родительской любви и радости.
Наш корреспондент Анастасия Бенедисюк заглянула к семье Конон, посетила детский дом в Борисове, пообщалась с психологами и выяснила стереотип ли, что усыновляют только здоровых и беспроблемных детей. Репортаж, где ни слова от автора (видео).
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