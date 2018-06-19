Главный медиахолдинг страны проводит кастинг ведущих и репортеров

В одной из студий Белтелерадиокомпании идет просмотр первых 50 кандидатов. Всего же на данный момент подано около 220 заявок. Это не только те, чья жизнь на телевидении была мечтой, но и наши коллеги с других телеканалов, в том числе и зарубежных. Оценивают перспективность участников и их умения работать в кадре около 15 экспертов. Среди них известные ведущие Белтелерадиокомпании и представители дирекций каналов.