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Главный медиахолдинг страны проводит кастинг ведущих и репортеров

В одной из студий Белтелерадиокомпании идет просмотр первых 50 кандидатов. Всего же на данный момент подано около 220 заявок. Это не только те, чья жизнь на телевидении была мечтой, но и наши коллеги с других телеканалов, в том числе и зарубежных. Оценивают перспективность участников и их умения работать в кадре около 15 экспертов. Среди них известные ведущие Белтелерадиокомпании и представители дирекций каналов.

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Напомним, чтобы попробовать себя на роль телеведущего или репортера и принять участие в кастинге, необходимо заполнить заявку на сайте tvr.by и отправить на электронную почту или письмом по адресу: г. Минск, ул. Макаенка, 9 с пометкой "Кастинг ведущих".

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