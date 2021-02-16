Главный музыкальный вуз страны не остался в стороне от обсуждения итогов ВНС

Общереспубликанский диалог и после Всебелорусского собрания продолжается теперь на рабочих местах самих делегатов. Высшие учебные заведения - не исключение. Здесь самостоятельно инициируют диалоговые площадки. Над акцентами прошедшего народного форума студенты дискутируют вместе с руководством.











Причем не по сводкам телеграм-каналов, а из первых уст. Все два дня форума ректор вуза Екатерина Дулова была в эпицентре. Представляла Белорусский союз женщин. Статус делегата обязывал не просто внимать предложениям со стороны. Как систематизировать музыкальное образование, чтобы ребенок с малых лет был нацелен на магистратуру, и реально ли донести поколению Z суть понятия "патриотизм"? То, как будем действовать, уже продумали на площадке собрания.









Тот самый случай, когда делегат становится медиатором между государством и молодежью. В первый же рабочий день спонтанная диалоговая площадка - инициатива от ректора, которую с интересом подхватили студенты. Откровенно о том, зачем собирались во Дворце, что обсуждали и развитие каких масштабных кластеров увидим в ближайшие пять лет.



Не лекционный пересказ программы развития, а открытая дискуссия

Пришли к выводу, что за информационную безопасность действительно тревожно. Стоит научиться фильтровать. Цели в арт-вузах намечены Президентом - растить и дальше Лученков и Богатыревых, окружить таланты возможностями и грамотным информационным пространством. И прошедший накануне диалог - первый шаг к реализации целей программы ВНС.

