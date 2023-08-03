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Главный пресс-центр II Игр стран СНГ открылся в БГУФК в Минске
Пресс-центр для белорусских и зарубежных журналистов, освещающих II Игры стран СНГ, открылся в Белорусском государственном университете физической культуры в Минске, сообщает БЕЛТА.
Как сообщалось ранее, освещать II Игры стран СНГ будут около 1 тыс. журналистов из Беларуси и более десятка других государств.
Игры пройдут с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси. В их программе состязания по 20 видам спорта. За награды поспорят спортсмены из 23 государств.
Руководитель пресс-центра II Игр стран СНГ Дмитрий Воронюк рассказал, что пресс-центр в БГУФК оснащен всей необходимой для работы журналистов техникой. "В пресс-центре более 30 точек доступа к проводному интернету. Кроме того, есть доступ к сети Wi-Fi. Есть компьютеры и необходимые для работы журналистов места. Установлены принтеры, чтобы представители прессы могли распечатать необходимую информацию", - рассказал Дмитрий Воронюк.
По его словам, в пресс-центре могут расположиться около 100 журналистов. "На мониторах будет обеспечена трансляция соревнований. Кроме того, на столах есть таблички с QR-кодом, просканировав которые журналисты могут получить всю самую актуальную информацию о II Играх стран СНГ. Журналисты также могут выпить кофе и угоститься печеньем", - заключил Дмитрий Воронюк.
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