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Главный принцип политики Президента в образовании - справедливость и равные возможности для всех
Особая атмосфера царит в эти дни, наверное, в каждой семье. Завтра 1 сентября. По календарю праздник - День знаний. Родители, бабушки, дедушки и, конечно же, дети уже испытывают всю гамму чувств. Это и волнение, и радость, и где-то смятение. И все это на фоне подготовительной суеты: не забыть эмблему, жилетку, собрать портфель, цветы, шары. А еще уточнить про питание, учебники, расписание. Кому-то первый раз в первый класс. У других год перед поступлением. А кто-то выдохнул после ЦТ и начинает грызть гранит науки в качестве студента. В новом учебном году в Беларуси за парты сядут около 1 млн 85 тыс. учащихся, в том числе 115 тыс. первоклассников.
В республике откроются сразу четыре новые школы: в Кобрине, Столине, Смолевичах, Минске. В День знаний вступает в силу новая редакция Кодекса об образовании. Для общего среднего образования начинает действовать школьный стандарт, который разработан по поручению Президента.
Это позволило упорядочить многие вопросы: от организации урока до внешнего вида ученика. Вопросам образования (как сделать его интересным, эффективным и доступным) в стране уделяется огромное внимание. И во все нюансы лично погружен глава государства.
Буквально накануне нового учебного года по традиции образованию посвятили отдельное совещание во Дворце Независимости. С широким кругом ответственных, кто, как говорится, знает систему изнутри, обсудили готовность к учебному году и итоги вступительной кампании. Такой разговор с профессионалами - чтобы сделать выводы на будущее и, если нужно, устранить проблемные вопросы.
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