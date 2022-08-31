Главный принцип политики Президента в образовании - справедливость и равные возможности для всех

Особая атмосфера царит в эти дни, наверное, в каждой семье. Завтра 1 сентября. По календарю праздник - День знаний. Родители, бабушки, дедушки и, конечно же, дети уже испытывают всю гамму чувств. Это и волнение, и радость, и где-то смятение. И все это на фоне подготовительной суеты: не забыть эмблему, жилетку, собрать портфель, цветы, шары. А еще уточнить про питание, учебники, расписание. Кому-то первый раз в первый класс. У других год перед поступлением. А кто-то выдохнул после ЦТ и начинает грызть гранит науки в качестве студента. В новом учебном году в Беларуси за парты сядут около 1 млн 85 тыс. учащихся, в том числе 115 тыс. первоклассников.