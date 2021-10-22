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Главный государственный санитарный врач А. Тарасенко в проекте "Вопрос номер один" 23 октября в 19:55

Все актуальные вопросы по COVID-19 мы адресовали главному государственному санитарному врачу. Среди тем - вакцинация беременных и детей, наша собственная прививка, работа больниц и поликлиник. Все ответы завтра в 19:15!

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