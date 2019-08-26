Главный тренер Владимир Шантарович в проекте "Наши"

Медали в гребле на байдарках и каноэ на каждом крупном турнире. 15 лет грамотно выстроенная пирамида в этом виде спорта приносит стабильный результат. На вершине этой пирамиды - главный тренер Владимир Шантарович. И сегодня он станет героем проекта АТН "Наши". Смотрите сразу после "Панорамы".