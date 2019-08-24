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Самый успешный тренер страны Владимир Шантарович в проекте "Наши"

Медали в гребле вот уже на протяжении 15 лет на каждом крупном турнире стали возможны благодаря выстроенной пирамиде в этом виде спорта. А на вершине - главный тренер Владимир Шантарович. В понедельник он станет героем проекта АТН "Наши". Не пропустите! Сразу после "Панорамы".

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