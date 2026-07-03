Главврач поликлиники Минска рассказала, почему иностранцы едут за медпомощью в Беларусь

Здоровье - один из главных приоритетов государственной политики в Беларуси. Как далеко страна шагнула вперед в сфере медицины за годы независимости, рассказала главврач поликлиники № 42 Минска Ольга Мудрая в эфире "Первого информационного".

Как отметила она, граждане Беларуси могут гордиться своей страной. "За годы нашего суверенитета мы достигли огромных высот. Нас знают почти во всех уголках планеты", - заметила главврач.

quote В Беларуси на высоком уровне развиваются трансплантология и кардиохирургия, медицинские учреждения оснащены новейшим высокотехнологичным оборудованием. Ольга Мудрая

"Поэтому многие иностранные граждане приезжают к нам, чтобы получить медицинскую помощь, провести какие-то оперативные вмешательства. Это еще раз доказывает, что мы достойно и на высоком уровне представляем свою страну", - обозначила она.