Главврач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов в программе "События"

Более 25 тысяч медиков задействованы в борьбе с COVID-19 в Беларуси. Благодаря их слаженной и четкой работе удается контролировать распространение инфекции. Как справляется белорусская медицина со сложными испытаниями? Как выдерживают врачи небывалую нагрузку? И как помочь себе и своим близким? Рассказал программе "События" Дмитрий Шевцов - председателя Белорусской ассоциации врачей, главного врача 1-й городской клинической больницы Минска.



Интервью с Дмитрием смотрите в программе "События" 16 апреля в 17:30 на телеканале "Беларусь 24".



