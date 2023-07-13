Главврач минской больницы о студотрядовцах БГМУ: Они увидят, что такое медицина и оказание помощи в стационаре

С БГМУ мы работаем не первый год. Были отряды медицинских сестер, в настоящее время отряд младших медработников, санитаров. Для них это большой опыт в освоении профессии медиков. Они могут увидеть воочию, что такое медицина и оказание помощи в стационаре. Не так все просто и легко. Также студотряды - это большая помощь нам в летний отпускной период.

Сергей Прусевич, главврач 2-й клинической больницы г. Минска