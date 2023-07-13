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Главврач минской больницы о студотрядовцах БГМУ: Они увидят, что такое медицина и оказание помощи в стационаре

Студенческие отрядыБелорусского государственного медицинского университета приступили к работе. Во 2-й клинической больнице Минска свой первый опыт получают 16 ребят. Это студенты начальных курсов. Они помогают медперсоналу в передвижении и осмотре пациентов, а также в обработке инструментов. На лечении в больнице сейчас находятся около 600 человек, поэтому лишних рук быть не может. Всего в БГМУ около 20 отрядов, из них 5 - медицинские - это больше полусотни человек.

С БГМУ мы работаем не первый год. Были отряды медицинских сестер, в настоящее время отряд младших медработников, санитаров. Для них это большой опыт в освоении профессии медиков. Они могут увидеть воочию, что такое медицина и оказание помощи в стационаре. Не так все просто и легко. Также студотряды - это большая помощь нам в летний отпускной период.
Сергей Прусевич, главврач 2-й клинической больницы г. Минска

Практика продлится до конца июля. После к работе приступит уже другой студотряд, но желающим остаться на своем рабочем месте не откажут.

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