Главврач первой столичной больницы о развитии медицины в Беларуси

О том, как развивается медицина в нашей стране, мы спросили у главврача первой столичной больницы Дмитрия Шевцова. Он руководит универсальным медцентром, где помогают будущим мамам с патологиями. Итак, взгляд на современную медицину изнутри.



Дмитрий Шевцов, главврач 1-й клинической больницы г. Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей (видео).



