Главврачи больниц будут назначаться и увольняться министром здравоохранения

Главврачей государственных медучреждений теперь будет назначать и увольнять министр здравоохранения. Поправки в соответствующий закон приняты депутатами сегодня. Кроме этого, обновленный документ предусматривает создание системы по управлению качеством медпомощи. Иными словами, каждый случай оказания помощи будет тщательно проверен на соответствие требованиям.



Дополнительно мониторинг пройдут больницы и клиники, поправки в законе определят и порядок аккредитации государственных здравниц. В этом году будут созданы два вида аккредитации медучреждений: базовая для государственных и добровольная для частных центров. Если медучреждение не пройдет аккредитацию на оказание определенных видов помощи, то не сможет получить финансирование из госбюджета.

