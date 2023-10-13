Главы делегаций государств - членов ОДКБ оценят навыки и выполнение задач совместных учений "Нерушимое братство - 2023"

Быть готовым к вызовам и идти на упреждение. Уже сегодня состоится активная фаза совместных учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023". В наблюдении за эпизодом примет участие и белорусская делегация во главе с начальником генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси. Главы делегаций государств - членов ОДКБ оценят действия воинских миротворческих контингентов при выполнении ими задач, предусмотренных замыслом учения и розыгрышем практических действий. Напомним, в маневрах принимают участие около полутора тысяч военнослужащих, более 200 единиц военной и спецтехники.