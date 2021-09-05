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Главы государств Беларуси и России 9 сентября обсудят дальнейшую интеграцию и союзные программы
Игра вдолгую по разрушению стран постсоветского пространства. Конечная цель Запада - Россия. Отсюда и понятное желание наших стран работать одним фронтом (в том числе - по предотвращению скрытой агрессии).
9 сентября у нашего Президента состоится встреча в Москве с Владимиром Путиным, а на следующий день в Минске соберется союзный Совмин. Главы государств обсудят дальнейшую интеграцию и союзные программы, над которыми уже давно работали правительства двух стран.
Как обычно, в преддверии любой встречи лидеров в интернете начало сквозить изо всех щелей: якобы эти программы - приговор независимости, Лукашенко сдает суверенитет. Глава белорусского государства в очередной раз ответил тем, кто нагнетает: ничего не изменилось - позиция Беларуси прежняя. Мы нацелены на развитие сотрудничества с Россией, при этом никакой речи о потере суверенитета не может быть (видео).
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