Главы государств Беларуси и России 9 сентября обсудят дальнейшую интеграцию и союзные программы

9 сентября у нашего Президента состоится встреча в Москве с Владимиром Путиным, а на следующий день в Минске соберется союзный Совмин. Главы государств обсудят дальнейшую интеграцию и союзные программы, над которыми уже давно работали правительства двух стран.

Как обычно, в преддверии любой встречи лидеров в интернете начало сквозить изо всех щелей: якобы эти программы - приговор независимости, Лукашенко сдает суверенитет. Глава белорусского государства в очередной раз ответил тем, кто нагнетает: ничего не изменилось - позиция Беларуси прежняя. Мы нацелены на развитие сотрудничества с Россией, при этом никакой речи о потере суверенитета не может быть (видео).