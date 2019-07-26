Главы МИД Латвии и Беларуси приняли участие в открытии фотовыставки к 100-летию Латвии

Главы МИД приняли участие в открытии фотовыставки к 100-летию Латвии в Национальной библиотеке. В основу экспозиции вошли исторические гравюры и современные кадры из базы данных Латвийской национальной библиотеки. Фотографии выбирали с помощью онлайн-голосования. К вековому юбилею выпустили и Национальную энциклопедию Латвии. Экземпляр подарили белорусcким коллегам. В 2004 году обе библиотеки подписали договор о сотрудничестве. Сегодня в фондах двух стран хранятся редкие издания на белорусском и латышском языках.