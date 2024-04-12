Главы МИД СНГ приняли в Минске заявление о недопущении ущемления прав журналистов

Наша организация состоит из независимых государств. Это незыблемо и никто никогда не подвергал этому сомнению, но одновременно наша организация - это содружество. Именно это позволяло нам всегда находить компромиссы и выстраивать общую объединительную повестку дня по целому ряду вопросов развития нашего Содружества во благо наших стран и народов. Повестка созидательная, повестка, которая связана с экономическим развитием, с совершением целого ряда социально-гуманитарных проблем и, конечно, проблем безопасности, о которых мы сегодня тоже очень подробно говорили.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси