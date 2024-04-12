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Главы МИД СНГ приняли в Минске заявление о недопущении ущемления прав журналистов
Эффективная площадка для переговоров. В Минске прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ. В нем приняли участие главы и представители дипломатических ведомств Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Армении.
Кроме подведения итогов дипломатического сотрудничества за 2023 год, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Министр иностранных дел нашей страны подчеркнул: СНГ состоит из независимых государств.
Наша организация состоит из независимых государств. Это незыблемо и никто никогда не подвергал этому сомнению, но одновременно наша организация - это содружество. Именно это позволяло нам всегда находить компромиссы и выстраивать общую объединительную повестку дня по целому ряду вопросов развития нашего Содружества во благо наших стран и народов. Повестка созидательная, повестка, которая связана с экономическим развитием, с совершением целого ряда социально-гуманитарных проблем и, конечно, проблем безопасности, о которых мы сегодня тоже очень подробно говорили.
Коллективный Запад подталкивает нас к более тесной консолидации в СНГ. Об этом заявил генеральный секретарь организации по итогам заседания СМИД Содружества в Минске. Сергей Лебедев подчеркнул, что жизнь сама продиктовала нам необходимость тесной координации. Многовековые связи наших стран и народов до сих пор сохраняются, они помогают нам осуществлять наше взаимодействие.
Коллективный Запад сам подталкивает нас к более тесному взаимодействию. Это реальность. В условиях санкционного давления, в условиях необоснованных мер, ограничивающих контакты и взаимовыгодное сотрудничество со странами Запада, мы просто вынуждены теснее взаимодействовать. Это отвечает и нашим желаниям, и нашим потребностям. Факты говорят о том, что мы активизировали наше взаимодействие. По крайней мере товарооборот между странами СНГ за эти годы, когда мы подверглись этому давлению, вырос на 30-35 %.
Главы МИД стран СНГ одобрили учреждение единой юбилейной медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Принято также совместное заявление об обеспечении безопасных условий профессиональной деятельности журналистов и недопущении ущемления их прав. Следующее заседание СМИД СНГ пройдет 7 октября в Москве.
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