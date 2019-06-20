Главы министерств и ведомств встретились с белорусскими спортсменами

Всего около 350 билетов осталось в продаже на церемонию открытия ІІ Европейских игр. Вчера за день реализовали около тысячи квитков на грандиозное шоу.



Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. Церемония стартует уже завтра в 10 вечера. Накануне Игр с белорусскими спортсменами встретились в деревне атлетов главы министерств и ведомств. Чиновники пожелали всем везения и удачи. Также делегация посетила поликлинику и столовую деревни спортсменов. К слову, для атлетов, которые в дни ІІ Европейских игр будут праздновать день рождения, подготовлен сладкий сюрприз в виде торта со свечами. Завершился рейд в Заславле, где пройдут соревнования по гребле на байдарках и каноэ.