Главы Советов безопасности стран ОДКБ встретились в Ереване

Оценка новых вызовов и угроз, а также меры противостояния им в нынешних реалиях. Об этом сегодня говорили главы Советов безопасности стран ОДКБ на встрече в Ереване. В разговоре участвовали делегации из Беларуси, Армении и Казахстана. Большое внимание уделили вопросам, касающимся безопасности стран - участниц ОДКБ.