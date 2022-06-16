ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Главы Советов безопасности стран ОДКБ встретились в Ереване

Оценка новых вызовов и угроз, а также меры противостояния им в нынешних реалиях. Об этом сегодня говорили главы Советов безопасности стран ОДКБ на встрече в Ереване. В разговоре участвовали делегации из Беларуси, Армении и Казахстана. Большое внимание уделили вопросам, касающимся безопасности стран - участниц ОДКБ.

Обсуждены вопросы, связанные с информационной безопасностью, это стоит во главе угла, противодействие гибридным войнам, гибридной агрессии, которая набирает обороты и влияет на безопасность наших стран.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси

Стороны сошлись во мнении, что нужно активно воплощать в жизнь потенциал белорусско-армянского сотрудничества в сфере безопасности. Завтра состоится заседание Комитета секретарей Советов безопасности в узком и расширенном составах, на котором также затронут вопросы безопасности стран - участниц ОДКБ.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все