Главы трех государств - Беларуси, Германии и Австрии - открыли мемориал в Тростенце

Сохранить правду о прошедшей войне и не допустить возрождения страшного прошлого. Об этом Александр Лукашенко говорил сегодня в Тростенце на мероприятии, посвященном памяти жертв нацизма. В митинге-реквиеме также приняли участие президенты Германии и Австрии.

Сегодня состоялось открытие второй очереди крупнейшего мемориала. Тростенец - четвертый по величине лагерь смерти в Европе после Освенцима, Треблинки и Майданека.



Здесь были убиты мирные советские жители и военнопленные, а также граждане Австрии, Германии, Чехословакии и Польши. Сегодня многочисленные гости смогли оценить полную картину мемориала - готова вторая очередь комплекса. Урочище Благовщина — расстрельное место тайной полиции, о котором мало кто знал. Теперь здесь находится мемориальное кладбище. Главы государств прошли по пути через символические вагоны к месту проведения митинга-реквиема.



Обращаясь к участникам митинга, Александр Лукашенко предложил общими усилиями создать глобальную электронную книгу памяти Тростенца. А само осмысление подобных трагедий должно дать эффект действительно глобального масштаба. Ведь современное мировое сообщество уже очевидно нуждается в международном диалоге нового уровня, направленном на преодоление всех противоречий. Только через доверие, уважение и открытый, честный разговор возможно прийти к реальному укреплению международной безопасности, сообща противостоять враждебности, ненависти и фанатизму, обеспечить детям счастливое будущее, уверен белорусский лидер.

На церемонии присутствовали и многие другие зарубежные гости, включая представителей государственных и общественных организаций из Австрии, Германии, Израиля, Польши, Чехии. В их числе госсекретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, зампредседателя Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип. Всемирный еврейский конгресс представил заместитель главного исполнительного директора по вопросам дипломатии Марам Штерн. Известно, что в Тростенце погибли и родные супруги экс-президента Австрии Хайнца Фишера.



Сегодня на территории комплекса чета посадила дерево в память о погибших. Австрийская делегация еще до начала официальной части мероприятия осмотрела весь мемориальный комплекс.

Александр Ван дер Беллен, Президент Австрии:

"Очень важно помнить эти жертвы, не забывать имена, не забывать то, как погибли эти люди. Мемориал был построен в очень короткие сроки. Беларусь делает действительно много для того, чтобы открыть миру это место, показать весь ужас той войны".