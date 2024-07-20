Глазами женщин трех поколений на Форуме патриотических сил проследили судьбу Беларуси

Глазами трех поколений женщин на Форуме патриотических сил, который прошел сегодня во Дворце спорта в Минске, проследили судьбу Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Член совета старейшин Белорусского союза женщин Лидия Ермошина напомнила, что Президент Беларуси Александр Лукашенко принял страну в сложное время: экономический коллапс, социальная неустроенность, дефицит продовольствия, рэкет и бандитизм на дорогах. Сейчас белорусы живут в другом государстве, и в этом заслуга Президента и белорусского народа.

Обращаясь к белорусам, она призвала сохранить верность традиционным человеческим и гражданским ценностям, ибо это основа национального самосохранения и движения вперед.

"Наше становление проходило в независимом, суверенном государстве. Мы взрослели и набирались сил вместе с ним (Президентом. - Прим. БЕЛТА), и нам не нужно рассказывать, как у нас хорошо", - продолжила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. Она заметила, что иностранцам также можно лично убедиться в этом, приехав в республику по безвизу - теперь уже любым видом транспорта.

Ольга Шпилевская обратила внимание на то, что для женщин за 30 лет независимости сделано многое: выплаты при рождении каждого ребенка, трехлетний оплачиваемый декретный отпуск, программа "Семейный капитал". Сегодня стать родителями могут даже те, кто потерял на это надежду, - первая процедура ЭКО в стране делается бесплатно.

В Беларуси научились выхаживать 500-граммовых младенцев размером с ладошку. Тысячи матерей удостоены ордена Матери. В стране 124 тыс. многодетных семей, хотя 15 лет назад их было в два раза меньше.

"Все, что делается в нашей стране, делается для женщины, с опорой на женщину и с уважением к женщине. Женщина - это основа нашего государства, и об этом всегда говорит Президент", - отметила председатель БСЖ.

Она добавила, что в 2020 году страну пытались раскачать, во многом силами женских рук. Но истинные белоруски сказали свое слово на 15-тысячной "Минск-Арене": "Это наша страна, это наша земля и это наш Президент, и мы никому не отдадим". Ольга Шпилевская подчеркнула, что самое ценное, дорогое будет сохранено и передано юным белорускам - будущему суверенной страны.

"Сегодня мы продолжаем строить сильную, независимую и процветающую Беларусь, равняясь на настоящих героев, которые стали для нас примером для подражания, - отметила представитель молодого поколения БСЖ Евгения Калечиц. - Мы не просто поколение стремительно развивающихся цифровых технологий, но и поколение, воплотившее в себе все то, что завещала нам история Беларуси. Мы обещаем это сохранить, внеся свой, женский вклад, и так же воспитать наших детей".

В комментарии журналистам Лидия Ермошина добавила, что, присутствуя на первой инаугурации Александра Лукашенко, она и подумать не могла, что через три десятилетия будет в числе присутствующих на мероприятии по случаю 30-летия его политической жизни в этом качестве.

По ее словам, Форум патриотических сил - очень знаковое мероприятие, которое предполагает не только подведение итога, но и демонстрирует дань уважения лидеру государства, который из страны с подавляющей бедностью и даже нищетой смог создать достаточно процветающую, благополучную, спокойную страну. За этот период сделано грандиозно много, заявила она и пожелала каждому политическому лидеру прийти к такому итогу.

Лидия Ермошина выразила надежду на то, что это мероприятие будет способствовать воспитанию лучших чувств у молодого поколения.