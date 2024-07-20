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Глазами женщин трех поколений на Форуме патриотических сил проследили судьбу Беларуси

Глазами женщин трех поколений на Форуме патриотических сил проследили судьбу Беларуси

Глазами трех поколений женщин на Форуме патриотических сил, который прошел сегодня во Дворце спорта в Минске, проследили судьбу Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Член совета старейшин Белорусского союза женщин Лидия Ермошина напомнила, что Президент Беларуси Александр Лукашенко принял страну в сложное время: экономический коллапс, социальная неустроенность, дефицит продовольствия, рэкет и бандитизм на дорогах. Сейчас белорусы живут в другом государстве, и в этом заслуга Президента и белорусского народа.

Обращаясь к белорусам, она призвала сохранить верность традиционным человеческим и гражданским ценностям, ибо это основа национального самосохранения и движения вперед.

"Наше становление проходило в независимом, суверенном государстве. Мы взрослели и набирались сил вместе с ним (Президентом. - Прим. БЕЛТА), и нам не нужно рассказывать, как у нас хорошо", - продолжила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. Она заметила, что иностранцам также можно лично убедиться в этом, приехав в республику по безвизу - теперь уже любым видом транспорта.

Ольга Шпилевская обратила внимание на то, что для женщин за 30 лет независимости сделано многое: выплаты при рождении каждого ребенка, трехлетний оплачиваемый декретный отпуск, программа "Семейный капитал". Сегодня стать родителями могут даже те, кто потерял на это надежду, - первая процедура ЭКО в стране делается бесплатно.

В Беларуси научились выхаживать 500-граммовых младенцев размером с ладошку. Тысячи матерей удостоены ордена Матери. В стране 124 тыс. многодетных семей, хотя 15 лет назад их было в два раза меньше.

"Все, что делается в нашей стране, делается для женщины, с опорой на женщину и с уважением к женщине. Женщина - это основа нашего государства, и об этом всегда говорит Президент", - отметила председатель БСЖ.

Она добавила, что в 2020 году страну пытались раскачать, во многом силами женских рук. Но истинные белоруски сказали свое слово на 15-тысячной "Минск-Арене": "Это наша страна, это наша земля и это наш Президент, и мы никому не отдадим". Ольга Шпилевская подчеркнула, что самое ценное, дорогое будет сохранено и передано юным белорускам - будущему суверенной страны.

"Сегодня мы продолжаем строить сильную, независимую и процветающую Беларусь, равняясь на настоящих героев, которые стали для нас примером для подражания, - отметила представитель молодого поколения БСЖ Евгения Калечиц. - Мы не просто поколение стремительно развивающихся цифровых технологий, но и поколение, воплотившее в себе все то, что завещала нам история Беларуси. Мы обещаем это сохранить, внеся свой, женский вклад, и так же воспитать наших детей".

В комментарии журналистам Лидия Ермошина добавила, что, присутствуя на первой инаугурации Александра Лукашенко, она и подумать не могла, что через три десятилетия будет в числе присутствующих на мероприятии по случаю 30-летия его политической жизни в этом качестве.

По ее словам, Форум патриотических сил - очень знаковое мероприятие, которое предполагает не только подведение итога, но и демонстрирует дань уважения лидеру государства, который из страны с подавляющей бедностью и даже нищетой смог создать достаточно процветающую, благополучную, спокойную страну. За этот период сделано грандиозно много, заявила она и пожелала каждому политическому лидеру прийти к такому итогу.

Лидия Ермошина выразила надежду на то, что это мероприятие будет способствовать воспитанию лучших чувств у молодого поколения.

Фото: БЕЛТА

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