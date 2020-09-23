Глеб Ляшенко: Управлять государством должны те, кто умеет это делать

Беларусь заняла 36 место среди 174 стран мира в ходе расчета индекса человеческого капитала - согласно исследованию Всемирного банка. Показатель составляет 70% и измеряет человеческий капитал на основе таких индикаторов, как вероятность выживания до пяти лет, ожидаемая продолжительность обучения детей в школе, выживаемость взрослого населения, процент детей, не имеющих задержек в развитии.

Что ж, создать условия для комфортного проживания людей - главная задача, с которой отлично справляются белорусские власти, считают международные эксперты. Управлять государством должны те, кто это делать умеет - делится мнением украинский политолог Глеб Ляшенко.



