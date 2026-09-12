Глина, соломка и тепло сердец: у Дворца спорта шумит город мастеров

На площадке у Дворца спорта в столице началась культурно-зрелищная программа "Минск моей души". Организаторы отметили, что концепция программы в этом году акцентирована на людях и их историях, на том, что Минск - город, в котором каждый чувствует себя как дома.

Около Дворца спорта на набережной Свислочи свое народное сокровище презентуют и белорусские умельцы. Сюда приехали мастера из всех районов и областей нашей страны. Лен, глина, соломка, войлок - любимые природные материалы, из которых народные умельцы искусственно изготавливают в предметы интерьера и сувениры.

Все разнообразие сувениров от ремесленников и праздничная атмосфера в см.видео.